Quatre Réunionnais promus au grade de Chevalier de la Légion d'Honneur

QUELLE CONNERIE ! La Légion d'Honneur a été créée par Napoléon (que je n'aime pas plus que vous) pour récompenser les mérites MILITAIRES. Militaires et c'est tout. Beaucoup se battent, font intervenir leurs relations politiques pour y accéder. Jackson Richardson, décoré de cette médaille, a dit fort justement : "Je ne vois pas ce que j'ai fait qui me donne droit à cette distinction". Bravo, Jackson !

légion de l'horrreur . excellent les enfants de dupes se décorent entre eux. Nous on regardent et on rit jaune. Un jour viendra , on va dire le fond de notre pensée.

12. Buffalo le 02/01/2019 09:57



Cette décoration, la plus haute distinction française, se veut avant tout symbolique. Elle a été créée par Napoléon en 1802 pour "récompenser les citoyens les plus méritants dans tous les domaines d'activité", indique-t-on sur le site de la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur.Une fois décoré, à quels avantages les particuliers ont-ils droit ? Côté financier, n'en attendez pas grand-chose : une somme est effectivement reversée mais se situe entre 6,10 euros (pour les chevaliers) et 36,59 euros (pour les Grand'croix) par an. La plupart des décorés ne la réclame pas ou la reverse directement à la société d'entraide des membres de la Légion d'honneur dans le but d'aider les légionnaires dans le besoin. Les intéressés doivent par ailleurs acheter eux-mêmes leur décoration (entre 75 et 990 euros) et s'acquitter des droits de chancellerie pour recevoir leur diplôme (entre 20 et 100 euros).Enfin, les décorés bénéficient d'honneurs funèbres lors de leur obsèques. Hommages dont les conditions sont fixées par instruction interministérielle. Ils peuvent également faire la demande d'inscription de leur récompense sur les actes d'états civils rédigés après remise de la Légion. Des privilèges qui se veulent avant tout symboliques.