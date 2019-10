Que retiennent-ils du bilan à mi-mandat d'Emmanuel Macron ?

Le 23/10/2019 | Par SI | Lu 684

Entre soutien inconditionnel et espoirs déçus (selon l'écurie politique dans laquelle ils se trouvent), des chefs de partis politiques, des présidents de collectivités et de chambres consulaires ont joué le jeu des questions/réponses. Pour Zinfos974, ils partagent leur vision du bilan d'Emmanuel Macron à mi-mandat présidentiel. Certains chefs de parti n'ont pas répondu à nos sollicitations. Honneur au représentant d'En marche à La Réunion :