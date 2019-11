Que s'est-il passé la nuit du 28 septembre dans la chambre d'une hôtesse d'Air Austral ?

Le 05/11/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 2665

Le 28 septembre dernier, alors que leur vol a dû faire une escale improvisée en Egypte, certains membres de la compagnie Air Austral, descendus dans un hôtel d'Aix en Provence, décident d'organiser une soirée pour fêter le premier vol d'un pilote sur Boeing 777. En fin de soirée, il ne reste que quatre personnes pour finir la fête, le pilote, un PNC et deux hôtesses.



Dans l'euphorie et compte tenu de l'état particulièrement alcoolisé de tout le monde, certains ont pu penser que cette petite soirée se finirait dans la chambre de l'une des filles. Selon nos informations, la jeune fille décline toutes propositions et refuse catégoriquement. Au petit matin, elle découvre sa chambre dans un état tel qu'elle préfère partir sans prévenir la réception.



La raison de sa fuite est simple, elle ne se souvient de rien. Elle n'a plus aucun souvenir de ce qu'il s'est passé pendant la nuit. Elle prend son vol et monte à Paris comme le prévoit son planning le 29 septembre. Arrivée dans la capitale, elle décide de se faire examiner aux urgences à Paris afin de savoir si elle a été victime d'actes sexuels non consentis et droguée à son insu. La deuxième hôtesse fera de même.



Dans le même temps, l'hôtel Odalys City Les Floridianes d'Aix en Provence informe Air Austral par téléphone de l'état déplorable de la chambre. Selon nos informations, les murs étaient tapis d'excréments. De retour à La Réunion, la jeune femme a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Sainte-Marie, et ce ne serait pas à l'encontre du pilote. Depuis, l'autre femme présente lors de cette soirée, aurait retiré sa plainte.



N'ayant toujours pas les résultats de ses analyses à ce jour, la jeune femme est dans l'attente des suites à donner à cette affaire. Une enquête est en cours afin de déterminer ce qu'il s'est réellement passé dans la nuit du 28 au 29 septembre dernier. Toujours selon nos informations, aucune sanction disciplinaire n'aurait été prononcée à ce jour par la compagnie à l'encontre du pilote et du PNC.