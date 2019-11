Que se passe-t-il à la FI de Saint Denis?

Que se passe-t-il à la FI de Saint Denis?

Le 22/11/2019 | Par Emma Hoareau | Lu 92

Un jour, on annonce une candidature FI. Un autre jour, on dénonce un autre candidat FI. Enfin, on apprend un tandem FI avec une militante de Mme Girardin. Dans ces conditions, que cachent la virulence des propos anti-macron et les vertus d'intégrité et de transparence inscrits dans la Charte rendue publique?



Pourquoi a-t-on effacé les images de Mme Bassonville qui étaient encore visibles Mercredi matin sur sa page FB? La FI a-t-elle couvert sciemment un secret de polichinelle? Les bises entre Mme Bassonville à Mme Girardin étaient connues. De même le soutien de son parti PRG à la liste Lrem aux Européennes.



Ces cachotteries exaspèrent des membres de la FI de Saint Denis qui ont une autre définition de "l'intégrité" en politique.



Pour calmer cette agitation, serait-il possible de remettre les photos incriminées, montrant ainsi que la FI ne veut rien cacher au peuple?



Un insoumis inquiet.