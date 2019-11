Quel avenir pour la carte Opel à la Réunion ?

Le 19/11/2019 | Par Jean Pierre Vidot | Lu 88

En grande difficulté ces dernières années, la marque Opel a été rachetée par le groupe PSA qui veut en faire l'un de ses atouts majeurs de son développement à l'international. De grosses ambitions qui passent par une restructuration de la gamme, l'abandon de certains modèles et une stratégie de groupe sur l'optimisation des plate-formes. Pour la première fois depuis des années, la marque a été bénéficiaire en 2018 six mois seulement après le début de son plan de redressement. Mais à la Réunion, où la marque est représentée par la Sogecore, difficile d'afficher une aussi belle satisfaction avec des chiffres en baisse. 591 modèles vendus en 2017, 492 en 2018 et seulement 64 modèles écoulés depuis le début de cette année. Une situation qui met en péril les bonnes relations entre la Sogecore et la marque Opel.