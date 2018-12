Quel temps pour le réveillon ?

Bonne nouvelle, la nuit du réveillon s'annonce belle ! Les nuages installés ici et là au cours de la journée se désagrègent aux premières heures de la nuit, laissant place à un ciel étoilé qui domine l'ensemble de l'île, prévoie Météo France . De quoi profiter comme il se doit de ce passage à l'an 2019 ! Quelques nuages bas peuvent tout de même venir ennuyer les côtes Est réunionnaises au cours de la nuit mais ne donnent tout au plus que quelques faibles précipitations.Les températures minimales sont de l'ordre de 23 à 25°C sur le littoral, 12 à 14°C dans les cirques et 8 à 9°C au Pas de Bellecombe. L'alizé de Sud-Est reste modéré sur les côtes exposées du Sud et du Nord de l'île. Les brises de mer se mettent en place sur l'Ouest. La mer est agitée avec l'arrivée d'une houle de Sud-Sud-Ouest voisine de 2 mètres.Et pour le premier jour de l'année 2019, "pas de réel changement de temps prévu", selon Météo France. Plutôt ensoleillé en matinée avec quelques entrées maritimes sur la façade Est. Nuageux avec averses dans l'intérieur l'après-midi, mais avec des averses moins marquées que la veille.Le vent reste orienté à l'Est-Sud-Est et est accéléré le long des côtes Sud et Nord, avec des rafales à 60 km/h possibles. La mer se creuse et devient agitée avec la houle de Sud Sud-Ouest qui grossit entre 1m50 et 2m de Saint-Leu à Saint-Philippe.