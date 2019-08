Quelle affectation des fonds publics en 2018 ?

Le 09/08/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 153

La politique régionale engagée pour les réunionnais dès 2010 repose sur deux socles : l’égalité des chances pour plus de justice sociale et le développement économique avec les grands chantiers, le soutien aux entreprises et à l’emploi local.