Quelles consignes pour le retour de vacances des élèves de La Réunion le 23 mars ?

Le 01/03/2020 | Par Ludovic Grondin | Lu 1197

En début de semaine, le ministère de l'Education nationale a envoyé des consignes aux rectorats pour prévenir de la menace que représenteraient les voyages scolaires revenant de zones particulièrement touchées par le coronavirus. La question se posera pour La Réunion à compter du 23 mars.

La France se prépare à une épidémie de coronavirus. Alors qu'une menace de propagation se précise, le ministère de l'Education nationale a transmis lundi dernier des consignes à toutes les académies. Ces consignes s’appuient elles-mêmes sur les recommandations du ministère de la Santé.



Les établissements ont ainsi reçu pour consigne de reporter tout voyage scolaire en Chine ou en Italie. De la même façon, ils sont invités à "reconsidérer la pertinence de tous les voyages scolaires vers les zones d’exposition". La question se posera également à La Réunion où la période de vacances sera propice à des déplacements de groupes scolaires ou dans le cadre privé. Est-ce que des consignes encore plus restrictives pourraient être communiquées à La Réunion à la fin des vacances de mars ? Comme par exemple inviter les enfants et enseignants revenant de voyages de rester chez eux en attendant la levée de doute. Nous avons posé la question au rectorat.



"La situation étant en évolution constante, il est difficile de dire précisément quels sont les protocoles qui seront mis en œuvre dans un mois, la reprise des prochaines vacances étant prévue le 23 mars", affirme le rectorat de La Réunion.



Néanmoins, le rectorat estime à ce jour que les élèves et personnels qui auraient voyagé dans des pays touchés par le Covid-19 pourraient être amenés à respecter un délai avant de rejoindre la communauté scolaire. Ce qui représenterait "une mesure qui pourrait être tout à fait envisageable. Mais pour le moment, nous restons sur les mesures de prévention et le report des voyages scolaires dans les zones touchées ou exposées à l’épidémie", explique le rectorat qui fera évidemment évoluer ses consignes en fonction de l'évolution de la situation.