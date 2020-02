Quelles mesures de réponse au coronavirus Covid-19 à La Réunion ? ARS et préfecture font le point

Le 28/02/2020 | Par Amandine Dolphin - Soe Hitchon | Lu 702

Alors que le nombre de cas augmente en France hexagonale, ARS et préfecture s'expriment ce vendredi afin de faire un point sur les mesures de réponse au coronavirus Covid-19 à La Réunion. Ce jeudi, le préfet avait rappelé dans un courrier aux élus qui s'interrogeaient sur les mesures mises en place à La Réunion que "le dispositif de prise en charge d'un cas possible est prêt et opérationnel" à La Réunion Les différents services mettent en place depuis plusieurs semaines une information des voyageurs dans le cadre du contrôle sanitaire aux frontières et préparent le système de santé à l'apparition d'éventuels cas de coronavirus sur le territoire. Ce vendredi, préfecture et ARS ont indiqué qu'ils feraient des points presse réguliers, afin de communiquer et d'informer sur la situation. À ce jour, aucun cas de Coronavirus n'a été détecté à La Réunion.Présents à ce point de situation, le Dr Chieze, directeur de veille et sécurité sanitaire à l'ARS, Camille Goyet, directrice de cabinet du Préfet et Étienne Billot, directeur général adjoint de l'ARS se veulent rassurants. En matière de mesures, "nous appliquons strictement ce qui est demandé par l'OMS", indique Camille Goyet. Objectif : "Limiter le risque d'introduction du virus sur le territoire".Aucune communication ne sera par ailleurs faite sur des suspicions de coronavirus, devoir de réserve et respect du secret médical obligent. Seuls les cas confirmés seront portés à la connaissance du public, comme le veut le protocole, répondent par ailleurs les services de l'État, dans un contexte où des rumeurs ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux . Pour rappel, seuls le ministre de la Santé, Olivier Véran, et le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, sont habilités à communiquer sur des cas avérés."Il y a eu beaucoup d'exclusions de cas par le SAMU et les infectiologues", indique le Dr Chieze, sans pour autant donner des chiffres. Des levées de doute qui attestent de l'efficacité du dispositif mis en place actuellement selon la préfecture et l'ARS. Et de rappeler que "le laboratoire du CHU est opérationnel pour y réaliser sur place les analyses biologiques de recherche du coronavirus, avec des résultats fiables rendus en moins de 6 heures".Une décision a par ailleurs été prise par le ministre de la Santé : Débloquer le stock stratégique national de masques. Ces masques équiperont les établissements de santé qui seront amenés à prendre en charge des cas confirmés Covid-19, mais également les professionnels de santé.