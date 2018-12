Quelles pistes de reclassement pour les salariés des paillotes?

2. chasseur le 18/12/2018 15:18



Quelle honte : grâce à ce Bellon, avec quel écart de salaires vont-ils retrouver un emploi?. Et puis ils n'ont qu'à faire une formation qui ne mènera à rien, ou aller dans le Sud, quitter leur logement, changer les enfants d'école . Personnellement, je souhaite tout de même de bonnes et joyeuses fêtes de fin d'année à tous le personnel concerné par cet acharnement d'un vieux grincheux qui doit s'ennuyer dans sa vie de retraité aigri. Et merci à vous d'avoir permis aux touristes et aux locaux (y compris les réunionnais créoles) de passer d'excellents moments dans ces endroits sympathiques durant toutes ces années.

Surtout ne lui en voulait pas car il n'a pas les idées claires et malheureusement la France est contaminée par tous ces procéduriers qui inondent les tribunaux qui auraient pourtant bien des choses plus importantes à traiter surtout à la Réunion qui est un petit caillou qui rassemble toute la misère du monde. Courage à vous et restez motivés pour tourner cette page et ce qui va peut-être vous consoler ce sera de voir dans quel état les traditions créoles des week-end vont laisser les places désormais laissés "libres" à la place des paillotes.