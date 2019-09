Quelques averses sur l'Est mercredi matin , temps plutôt calme et toujours relativement frais

Le 10/09/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 336

REUNION

PREVISIONS POUR LA NUIT DU MARDI 10 AU MERCREDI 11:



Les nuages de la fin de journée sont lents à se déchirer. En seconde partie de nuit le ciel est plus dégagé notamment sur la moitié Ouest.

Par contre des entrées maritimes voyagent à proximité des côtes Est et lâchent quelques averses par places qui peuvent déborder sur le Nord-Est et sur le Sud Est vers Saint Joseph et les pentes du Sud Sauvage.



Nuit assez fraîche dans les hauts.





PREVISIONS POUR LE MERCREDI 11:



Le vent reste orienté au Sud-Est. Il expose l'Est et le Nord-Est aux entrées maritimes en début de journée. Elles mouillent par places.



Ciel également assez encombré sur le Sud et le Sud-Est avec des averses localisées.



Temps variable au volcan.



A l'ouest de ces zones le soleil matinal est généreux. Bonnes conditions au Maïdo.



Des éclaircies se dessinent sur la moitié Est dans la matinée.



L'après midi la couverture nuageuse péi domine sur l'île. Quelques ondées sont possibles sur les pentes du Sud Ouest et du Nord Ouest ainsi que vers les Plaines ou le volcan.



Les sommets de l'île sont accrochés de temps à autre et le Maïdo est souvent dans le brouillard.



La sensation de fraîcheur relative persiste surtout quand les nuages prennent l'ascendant. Les maximales autour de 26° à 27° sont observées sur le Nord Ouest et vers Saint Gilles avec 28° attendus à Grand Fond.



L'alizé modeste est manifeste sur le Nord et le Sud de l'île ne dépassant pas 50km/h en rafales.



La mer reste faiblement houleuse sur les côtes Sud et Est principalement.



TENDANCES POUR LE JEUDI 12 :



Le matin la moitié Est reste exposée aux entrées maritimes.



Les nuages gagnent rapidement du terrain dans l'intérieur et sur les pentes en seconde partie de matinée.



L'après midi des averses isolées probablement plus nombreuses que ces derniers jours affectent ces mêmes régions.



Seuls les plus hauts sommets au dessus de 2500m émergent réellement de la couche nuageuse l'après midi.



L'alizé se maintient avec des rafales de 50 à 60km/h sur le Nord et le Sud.



Pas de houle significative à signaler.



Peu de changement au niveau des températures.

2019 SEPTEMBRE 10 17h45Graphique: nuit fraîche dans les hauts la nuit prochaine. Températures les plus douces sur le littoral Nord et Nord Ouest mercredi au petit matin. Arome. METEO FRANCE