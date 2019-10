Quelques averses sur la moitié Est ce matin et la nuit prochaine, plutôt beau temps vendredi

REUNION

TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU JEUDI 10 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 OCTOBRE 10 07h15pas de pluies significatives sur l'île mais encore des paquets nuageux qui arrivent de l'océan le matin et la nuit sur une large moitié Est. Ils donnent de petites averses localement.Zonage classique par temps d'alizé assez soutenu.est soumise aux entrées maritimes ce matin. Les nuages mouillent par places sur le littoral entre Saint Philippe et Sainte Marie avec quelques débordements possibles vers le chef-lieu.Les pentes du volcan, les plaines, Salazie, les hauts du Sud Sauvage sont aussi exposés.Le sommet du volcan bénéficie de larges éclaircies en journée.Dans le courant de la matinée les éclaircies alternent avec les passages nuageux.Dans l'après midi les éclaircies dominent sur le littoral notamment sur les côtes Nord-Est.2:plus on trouve le soleil. Bonnes conditions au Maïdo ce matin.En fin de matinée en revanche la couverture nuageuse péi s'épaissit un peu plus dans les hauts de l'Ouest lâchant quelques ondées isolées dans l'après midi.Le soleil partage de plus en plus son royaume avec les avancées nuageuses qui peuvent lui faire de l'ombre du côté des plages en seconde moitié d'après midi.Sur Mafate et Cilaos le temps reste le plus souvent lumineux. Les sommets de notre île toisent fièrement les nuages.L'alizé flashe à 50/55km/h sur le Nord et peut rentrer vers la Possession en journée.C'est sur le littoral du Sud Sauvage qu'il est le plus vaillant atteignant des vitesses de 70km/h.Les brises dominent entre Saint Pierre et le Port en passant par les plages de l'Ouest.La mer reste agitée à localement forte au vent notamment dans du Sud Sauvage.Température du lagon: entre 24 et 25°.05h50 le 11. (+1mn)18h18 le 10.1021.3 hectoPascals.Maximum de 28° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 31° CelsiusMaximum de 30° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 17° CelsiusMaximum de 17° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 24/25° CelsiusMaximum de 23° CelsiusLe littoral de la moitié Est et les pentes orientales du volcan sont exposés à des entrées maritimes qui provoquent quelques averses .Ces averses peuvent temporairement déborder sur le Nord-Est jusqu'à Sainte Marie voire le chef-lieu.Ailleurs la nuit est calme avec un ciel peu nuageux à dégagé.Les températures minimales dans les hauts affichent des valeurs comprises entre 4° et 10°Sur le littoral elles voyagent entre 19° et 22°.L'alizé faiblit et tourne progressivement à l'Est Nord-Est. Il est davantage ressenti vers Saint Philippe et sur les côtes Nord.Il faiblit vers Saint Joseph.Les traditionnelles entrées maritimes touchent la moitié Est le matin . Le littoral de ces mêmes régions est plus ensoleillé l'après midi .Beau temps plus à l'Ouest le matin. Evolution diurne modeste dans l'intérieur se concentrant sur les pentes de l'Ouest et du Sud-Ouest et qui empiète sur les plages du Sud et celles de l'Ouest.Les sommets, Mafate et Salazie conservent de bonnes conditions.La mer est agitée en général avec une petite houle d'alizé et même une petite houle de Sud-Ouest sur les plages Sud et Ouest.