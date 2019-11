🌡️ Températures prévues

➡️des averses touchent le littoral Sud et les premières pentes. Elles peuvent remonter vers Sainte Rose.Ailleurs le ciel n'est pas entièrement dégagé mais les éclaircies dominent ce qui tranche avec les deux jours précédents.les pluies ont cessé sur le littoral Sud. Des développements nuageux s'emparent inexorablement des hauts et de l'intérieur de l'île.des averses se déclenchent localement dans les hauts alors que les éclaircies perdent du terrain sur le littoral.➡️le risque pluvieux concerne l'ensemble des hauts. Ceux de la moitié Sud sont plus exposés à quelques bons grains.Le temps humide et instable gagne en extension et descend vers la côte plus probablement entre Saint Leu et Saint Philippe en passant par Saint Pierre.est plus sensible dans la région de Sainte Rose où il peut flasher à un peu plus de 50km/h.🌊 La mer s'agite sous l'effet du vent sur les rivages Est et Sud-Est. Notons qu'une petite houle résiduelle de Sud-Ouest agite encore la pleine mer au Sud et au Sud-Ouest.D'une manière générale les températures dépassent légèrement les valeurs attendues pour un mois de Novembre. Voir détails ci-dessous.Température du lagon: entre 26° et 27°.➡️➡️05h29 le 26 --18h40 le 25🧳 La pression atmosphérique à 06h00 à Gillot :