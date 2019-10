Quelques bons grains sur la tôle mercredi après midi

Le 22/10/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 759

REUNION

TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU MERCREDI 23 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 OCTOBRE 22 17h50conditions favorables pour quelques bons grains mercredi après midi dans les hauts avec des débordements locaux sur le littoral. Arome.MCIEL.METEO FRANCELe ciel réunionnais reste encombré en première partie de nuit.Un temps humide persiste même dans les hauts de Sainte Rose.Mais petit à petit les averses se raréfient et la nuit s'annonce calme.Les températures minimales sont plutôt douces . Elles sont comprises entre 7° et 10° pour les plus fraîches au Maïdo ou encore au volcan.Peu probable qu'elles soient inférieures à 20° sur le littoral.Mercredi matin les éclaircies dominent.Cependant la masse d'air reste encore relativement humide ce qui booste le développement des nuages sur les pentes et dans l'intérieur dans le courant de la matinée.Et c'est ainsi que le gris marque rapidement son territoire et qu'il vire au gris menaçant dans les hauts dès la fin de la matinée .les averses ne sont pas rares et parfois modérées. Elles se font un chemin jusqu'au littoral notamment dans la région de Saint Leu.Les éclaircies sont minoritaires sur l'île en début d'après midi.En fin d'après midi les éclaircies reviennent dans les cirques et localement sur le littoral.Retour à un temps plus sec en soirée.Les températures maximales sont supérieures aux normales de saison voyageant entre 27° et 31° sur le littoral, 31° dans la région de Saint Gilles ( voir détails ci-dessous).de Nord-Est ralentit nettement par rapport à Mardi. Les rafales sont inférieures à 50km/h vers le Port et Saint Philippe.On note un léger souffle sur le Nord de temps à autre. Les brises dominent dans l'ensemble.est le plus souvent peu agitée .Température du lagon: proche de 25/26°.05h42 le 23.18h23 le 23.(+1mn)/hectoPascals.Maximum de 29° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 31° CelsiusMaximum de 30° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 16° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 22° CelsiusSoleil généreux le matin.Le thermomètre réagit vite et affiche souvent des maximales assez généreuses pour la saison.Evolution diurne modérée s'étalant dans l'intérieur et sur les pentes mais avec une épaisseur limitée laissant les reliefs dégagés au dessus de 1200/1500m.Le vent est généralement faible de secteur Nord sur l'Ouest.Une houle de Sud-Ouest de 3m déferle sur les côtes Ouest et Sud.