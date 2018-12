Quelques lignes avant la nouvelle année...

Le 24/12/2018

Alors que 2018 s’achève,vous propose le dernier édito de l'année. Une sorte de trêve des confiseurs avant la rentrée qui s'annonce intense, avec un agenda judiciaire des plus intéressants.Effectivement entre tous ceux qui sont empêtrés dans les démêlés judiciaires et non pas des moindres, le Premier ministre himself a rendez-vous avec le Privy Council qui statuera enfin sur son sort concernant l'affaire Medpoint début janvier.