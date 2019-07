Qui se cache derrière le rachat des 4 Jumbo Score ?

Le 22/07/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 3169

La société réunionnaise Make Distribution se porte acquéreur de 4 hypermarchés sous enseigne Jumbo Score à La Réunion. Les magasins concernés sont Jumbo Score Saint-André, Jumbo Score Sainte-Marie, Jumbo Score Savanna et Jumbo Score Chaudron.

Make Distribution est une nouvelle société détenue par la Société Adrien Bellier S.A. (SAB), qui est actionnaire de référence, ainsi que par des professionnels de la grande distribution. Par cet investissement, SAB souhaite étendre son développement, poursuivre sa diversification et accroître son ancrage local, tout en demeurant le principal producteur local de canne à sucre.



"Cette opération, rendue possible grâce au soutien de banques locales, concrétise une double ambition pour notre société. Tout d’abord, poursuivre la diversification de nos activités qui ne se fera pas au détriment de la canne, notre cœur de métier. SAB est et restera le principal exploitant cannier de La Réunion. Ensuite, confirmer notre ancrage local en investissant dans l’économie de notre île en laquelle nous croyons. Nous sommes fiers de conserver sous pavillon réunionnais des hypermarchés historiques", se félicite Henri Bédier, Président-Directeur Général de la Société Adrien Bellier S.A.



Cette acquisition intervient dans le cadre du projet de cession par le Groupe Casino, de sa filiale réunionnaise Vindémia, à GBH. Make Distribution s’est ainsi porté acquéreur de 4 hypermarchés que GBH doit céder afin de répondre aux éventuelles exigences de l’autorité de la concurrence. Make Distribution, nouvel opérateur de la grande distribution à capitaux réunionnais, entend donner à ces magasins "le nouvel essor qu’ils méritent."



"Avant tout en pérennisant les emplois actuels grâce à un déploiement ambitieux de l’activité. Cela passe par un développement du potentiel de ces points de vente soutenu par un solide programme d’investissements ainsi que par l’arrivée d’une nouvelle enseigne : les quatre magasins passeront en effet sous l’enseigne "Run Market partenaire Intermarché". Le groupe Intermarché étant N°2 de la grande distribution indépendante en France Métropolitaine, cette nouvelle enseigne proposera aux Réunionnais des produits, des services innovants et de qualité, à des prix concurrentiels", explique la société SAB.



Ces transactions entre le Groupe Casino et GBH d’une part, puis entre GBH et Make Distribution d’autre part, ne seront effectives que lorsque l’Autorité de la Concurrence aura donné son feu vert à l’issue d’un processus administratif usuel dans ce type d’opérations, ainsi que lorsque la consultation préalable des instances représentatives du personnel aura été conduite. Les accords signés prévoient la poursuite des contrats de travail des collaborateurs de ces magasins conformément aux règles légales ainsi que la réalisation des conditions suspensives usuelles.



Qui est Make Distribution ?



Make Distribution, société qui rachètera et exploitera les 4 fonds de commerce, fonctionne avec des capitaux réunionnais. Elle est composée d’investisseurs dont la Société Adrien Bellier S.A. (SAB) est l’actionnaire de référence.



Gabriel Maden en assure la présidence, Didier Demarly la direction générale. Ces deux professionnels de la grande distribution depuis plus de 15 ans et exerçant à La Réunion depuis plusieurs années, ont rejoint Henri Bédier dans le souhait de la SAB de diversifier ses activités.



La Société Adrien Bellier S.A. est une entreprise familiale réunionnaise de production de canne à sucre, créée en 1912. Forte de ses résultats, elle a entrepris une politique de diversification de ses activités il y a une dizaine d’années, en prenant des participations, notamment dans l’industrie rhumière. Elle reste le principal acteur de la filière canne à sucre à La Réunion.