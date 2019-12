Qui sera élu Mister Universel Réunion 2020 ?

Le 12/12/2019 | Par Qi Gao | Lu 153

L’élection qualificative pour Mister Universel France se déroulera le 14 décembre sous le thème de "La nuit de la mode" à Salle Le William’s à Saint-Pierre.



L'année dernière, c'est Fabien Mounoussamy qui a été le premier Mister Universel Réunion. Le jeune réunionnais est sorti 3ème Dauphin et avec un prix Audience Award du fait de sa popularité en termes d’audience sur les réseaux sociaux.



Un nouveau casting a été réalisé par l’association Metiss Look Réunion, en septembre dernier et a permis de recruter 7 nouveaux jeunes qui vont prétendre au titre de Mister Universel pour l’année 2020. À l’issue de 7 mois de shooting, de défilé et après une soirée de show, le meilleur sera élu Mister Universel Réunion et deux autres titres de dauphin seront décernés à 2 autres garçons.