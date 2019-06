Qui sera la reine de beauté de Saint-Paul?

Le 18/06/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 48

Dans le cadre des Fêtes de Saint-Paul qui auront lieu du 5 au 14 juillet 2019, se déroulera l’élection officielle de Miss Saint-Paul 2019.



Les candidates à la couronne devront être âgées entre 16 et 24 ans, vivre à Saint-Paul et être célibataire sans enfant.



Pour participer au casting “Miss Saint-Paul”, rendez-vous ce samedi 22 juin à 10h à Lèspas Leconte de Lisle (5, rue Eugène Dayot à Saint-Paul)



Renseignements et inscriptions :

Tel : 0692 66 12 25 (par sms uniquement)

FB : Miss Saint-Paul 2019 (Message privé)