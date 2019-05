Quinze familles décorées de la médaille de la famille française à Saint-Paul

Le 27/05/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 57

La remise de la Médaille de la Famille Française figure parmi l’un des temps forts et agréables du calendrier annuel des événements communaux. Ce samedi 25 mai, quinze familles (dont une absente) ont reçu la Médaille de la Famille Française à Tamarun en présence du maire, Joseph Sinimalé, du président du Département, Cyrille Melchior et des élus Jean-Marc Aure, Nadine Sévétian et Magalie Lahisafi.

“Je suis vraiment heureux, au nom de la ville de Saint-Paul, de remettre aujourd’hui la Médaille de la Famille Française à nos citoyens particulièrement méritants […] Valoriser la famille, comme nous le faisons dès qu’une occasion nous est offerte, c’est une manière de reconnaître son rôle essentiel dans la société d’aujourd’hui”, reconnait Joseph Sinimalé avant de décerner la Médaille de la Famille Française aux mamans ainsi qu’au papa qui ont tenu à être présent pour ce moment fort. Ils ont élevé entre quatre et treize enfants, ce père et ces mères de famille se voient attribuer cette médaille de la famille française anciennement appelée, “Médaille d’honneur de la famille française”.



La remise de la médaille de la famille française a été instituée le 26 mai 1920 afin d’encourager la natalité pour pallier les pertes humaines de la première guerre Mondiale. Au fil des ans, cette initiative visait à récompenser les mères de famille ayant élevé dignement leurs enfants. Celles qui les ont accompagnés jusqu’au l’âge adulte en leur assurant à la fois la stabilité et l’amour nécessaires à leur épanouissement personnel et en leur transmettant les valeurs fondamentales de la vie en société. Adapté à l’évolution de la famille française, le décret du 28 octobre 1982 reconnait également le mérite des pères ou toute autre personne qui élève dignement les enfants. C’est pourquoi, “je suis fier de vous mettre tous à l’honneur aujourd’hui”, termine le maire de la commune en leur décernant cette noble distinction.