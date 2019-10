Quoi qu'il arrive, XL Airways ne desservira plus La Réunion

Le 02/10/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 668

Coup de théâtre dans le dossier XL Airwayx.

Alors que tout le monde s'attendait à une liquidation pure et simple cet après-midi de la compagnie aérienne, une offre de reprise a été déposée, hors délai, peu avant le début de l'audience.

Elle est l'oeuvre de la société Lu Azur, qui appartient à Gérard Houa, actionnaire à 20% d'Aigle Azur, aujourd'hui liquidée.

Quoi qu'il en soit, XL Airways ne desservira plus La Réunion puisque seules deux options s'offrent encore aujourd'hui à la compagnie de Laurent Magnin : soit elle est purement et simplement liquidée vendredi prochain, soit elle est partiellement reprise par Gérard Houa, mais ce dernier a d'ores et déjà annoncé son intention d'abandonner la desserte de La Réunion, déficitaire selon lui.

Alors qu'allait s'ouvrir l'audience du tribunal de Bobigny pour décider du sort de XL Airways, une offre de dernière minute a été déposée par l'homme d'affaires Gérard Houa, le même qui avait déjà échoué, le mois dernier, à reprendre le contrôle d'Aigle Azur. Son offre avait alors été jugée irrecevable.



Selon La Tribune, Lu Azur promettrait d'injecter 30 millions d'euros, la moitié "en fonds propres", l'autre sous forme de "prêt actionnaire".



Cette offre est à peu près identique identique à celle que Gérard Houa avait déposée la semaine dernière pour Aigle Azur et qui avait été refusée.



Dans l'hypothèse où son offre serait cette fois retenue, Gérard Houa a d'ores et déjà annoncé qu'il supprimerait les liaisons avec la République dominicaine, les Antilles et la Réunion, qui sont selon lui déficitaires.



Il garderait en revanche celles avec le Mexique et la Chine.



Aucune information n'a filtré pour le moment sur le nombre de salariés qu'il reprendrait sur les 570 que compte la compagnie low cost.