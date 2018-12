RCS de St-Denis: 35 semaines pour immatriculer une société !

Le 27/12/2018 | Par Regis Labrousse | Lu 795

Le RCS (registre du commerce et des sociétés) de St-Denis est en proie à de très grosses difficultés dues à des problèmes d'effectifs. Le président du TGI de St-Denis, Bruno Karl, ainsi que le procureur de la République, Eric Tuffery, ont fait un point sur la situation en cette fin d'année.

Les conclusions du président du TGI, Bruno Karl, sont sans appel, la situation du RCS de St-Denis n'est pas prête de s'arranger. Alors que les démarches du RCS en métropole sont privatisées et ne prennent que quelques jours, il faut attendre plusieurs mois à La Réunion.



Pour rappel le RCS est l'ADN d'une entreprise. De la création à la dissolution en passant par une modification de statut, tout passe par le registre du commerce. La principale difficulté à La Réunion réside dans l'absence de mise à disposition du logiciel info greffe. En métropole, les chefs d'entreprises remplissent directement en ligne les informations nécessaires aux démarches qui sont ensuite controlées par les greffiers en charge des RCS. Le temps de traitement est de 5 jours maximum.



Aujourd'hui, il ne reste que 4 personnes pour tout gérer en raison des mutations



Au RCS de St-Denis, ce sont les greffiers du tribunal qui traitent tous les dossiers et renseignent manuellement les informations. Avec un effectif théorique de 16 personnes pour St-Denis, 8 personnes y étaient affectées, plus quelques vacataires. Aujourd'hui, il ne reste que 4 personnes pour tout gérer en raison des mutations. Il n'y a plus de vacataires car la durée de leurs contrats est atteinte et non reconductible.



Comme l'explique le président du TGI, l'état ayant décidé de privatiser également le RCS de la Réunion en 2019, personne ne sera affecté à ce service. Impossible également de procéder à un transfert de personnel car il y a un sous-effectif global de 20% au tribunal. Le résultat de tous ces actions conjuguées à l'inertie des décisions gouvernementales est sans appel, le délai de traitement pour une création d'entreprise au RCS de St-Denis est de 20 à 35 semaines !



Il va sans dire que cette situation est inacceptable tant pour les administrés que pour les fonctionnaires en charge de ce service. Le président Karl tient à rappeler qu'il ne s'agit absolument pas d'un problème de compétence mais bien de sous-effectif. Si la privatisation prévu courant 2019 à La Réunion devrait voir la situation revenir à la normal, en attendant se sont les administrés qui sont fortement pénalisés entrainant pour certains des situations financières catastrophiques.