REUNION/MAURICE: il devrait faire frais voire froid la nuit prochaine dans les hauts

Le 09/05/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 607

Alizée bien présent à RODRIGUES



https://www.meteo974.re/

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html

Bonsoir la Réunion et les Ziles!

PETITE VIDEO AVEC PHOTO SATELLITE NOAA20 ET ANIMATION SATELLITE:

CLIQUEZ ICI

la REUNION

MAURICE

REUNION

MAURICE

LA NUIT PROCHAINE POUR LES ILES SOEURS

la REUNION

MAURICE

la REUNION

MAURICE

DEMAIN MATIN POUR LES ILES SOEURS

RODRIGUES:

2019 MAI 09 18h MascareignesLa journée a été bien ensoleillée dans l'ensemble suret surEt venteuse aussi comme prévu.J'ai noté une rafale à 72km/h à Pierrefonds/sans que je sache s'il s'agit du maximum observé dans la station de Météo France.MMS rapporte 78km/h à la Montagne des Signaux station située à peu plus de 200m au dessus de Port Louis.En dehors de quelques entrées maritimes qui pourront donner quelques ondées épisodiques sur les façades est et sud est des deux îles on devrait surtout ressentir le frais voire le froid dans les hauts deet sur le plateau central deLes minimales devraient être comprises entre 5 et 10° dans les stations les plus froides de. On pourrait même observer des minimales en dessous de 5° au volcan et au Maïdo.sur les hauteurs de Curepipe dans la région de Trou Aux Cerfs ou encore vers Pétrin et Grand Bassin on peut attendre 16° voire 15°.En dehors d'averses plutôt faibles et brèves toujours possibles ou probables sur les façades est et sud-est des deux îles en tout début de matinée il devrait faire le plus souvent beau.Le soleil va aider le thermomètre à reprendre progressivement des couleurs plus tropicales dans les hauts.Le vent sera encore bien présent demain sur les Iles Soeurs mais il pourrait commencer à faiblir légèrement.La mer reste houleuse et les sorties en haute mer demeurent déconseillées aux plaisanciers et pêcheurs.l'alizée rodriguais bien connu ne faillit pas à sa réputation. Des rafales approchant localement 80km/h sont toujours possibles.La nuit prochaine les minimales absolues seront comprises entre 19 et 20° dans la région de Citronelle par exemple.La mer est houleuse et les sorties en haute mer demeurent déconseillées aux plaisanciers et pêcheurs.Les précipitations devraient rester peu significatives ces prochaines 24h.Sur ce permettez moi de vous souhaiter une excellente soirée et une douce nuit.Cheers,Patrick Hoareau.