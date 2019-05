REUNION: Samedi mitigé alors que Dimanche s'annonce pas mal (VIDEO)

Le 24/05/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 89

Sur la zone les résidus du système frontal sont suivis par l'anticyclone

Bonsoir la Réunion!

Petite vidéo explicative : cliquez

Les Iles Soeurs(Réunion et Maurice) capturées par le satellite Noaa20 à 14h18 ce jour. Journée quasi estivale à Maurice. A la Réunion le soleil est revenu sur les plages et le Port après un bref passage d'averses en fin de matinée.2019 MAI 24 18 h MascareignesJe vous souhaite une excellente soirée et une douce nuit et en espérant vous retrouver tôt demain matin pour les bulletins.Cheers,Patrick Hoareau.