REUNION: passage de nuages faiblement actifs cette nuit. Averses modérées possibles demain après midi et en soirée à MAURICE

Le 13/05/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 46

L'instabilité pourrait localement se renforcer un peu demain après midi sur la REUNION et demain soir sur MAURICE.



https://www.meteo974.re/

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html

https://www.meteo974.re/Coral-Sea-Cyclone-ANN-27P-on-a-weakening-trend-forecast-landfall-near-Coen-in-36-hours_a827.html

Bonsoir les Ziles!

VIDEO AVEC ANIMATIONS SATELLITE ET QUELQUES COMMENTAIRES:

CLIQUER ICI

MADA

la REUNION

la REUNION

MAURICE

TENDANCES POUR LA NUIT PROCHAINE ET DEMAIN MARDI 14 MAI

REUNION:

la REUNION

LIRE LA SUITE :

CLIQUEZ ICI

2019 MAI 13 20H45 MascareignesLe ligne d'instabilité (système frontal très atténué) situé entreeta accéléré dans son déplacement etpasse cette nuit et demain surLes nuages sont peu actifs mais l'instabilité pourrait localement se renforcer demain après midi.En soirée de Mardi l'instabilité pourrait toucher. A confirmer...ce soir et la nuit prochaine des averses passagères toucheront la moitié sud-ouest deA 20heures les stations de Météo France rapportent quelques averses vers la Saline et et Pierrefonds sur le littoral et dans plusieurs stations des hauts du sud. Ces averses sont de faible intensité en général.Le temps est sec sur la moitié nord-est de l'île du Port à Sainte Rose en passant par Sainte Marie.Il est probable que les températures minimales de la nuit prochaine soient moins fraîches que celles de la nuit dernière.Demain matin : averses possibles sur la moitié sud-ouest et temps ensoleillé sur la moitié nord-est.L'après midi: des averses peuvent intéresser la moitié nord est ou un risque orageux n'est pas exclu alors que les éclaircies reviendront sur la moitié sud-ouest.Je vous souhaite une douce nuit et espère vous retrouver demain.Cheers,Patrick Hoareau.