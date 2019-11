[REVUE DE PRESSE] Dimanche 10 novembre 2019

« Il y a 30 ans, le mur de Berlin tombait ». Le Journal de l’Ile de La Réunion y consacre sa Une avec une retrospective fournie sur pas moins de 4 pages. « Et vous, vous faisiez quoi dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989 ? Les Allemands, eux, faisaient chuter le mur de Berlin et basculer le cours de la guerre froide. »



Le Quotidien réserve une bonne place de sa Une à la toujours aussi suivie course Odyssea. Des milliers de participants au très reconnaissable tee-shirt rose ont foulé et vont encore fouler les sentiers de l’Etang-Salé ce samedi et ce dimanche. Et tout cet engouement est réalisé pour la bonne cause.



FAITS DIVERS



Cette journée de samedi a été dense en faits divers. Retrouvez dans vos quotidiens de presse écrite l’actualité développée sur Zinfos974 tout au long de la journée d’hier.



C’est tout d’abord en fin de matinée que la funeste découverte du corps d’Idriss Robert a été faite par un de ses proches. Une découverte qui a mis fin à trois jours insoutenables d’attente pour ses proches. Sans nouvelles de lui depuis mercredi, ils avaient lancé un avis de recherche pour disparition inquiétante. Alors qu’il se rendait ce matin-là à son école d’architecture au Port, le jeune homme de 18 ans a, pour une raison qui reste à déterminer, fait une chute dans un ravin. Une chute d’envIron 200 à 300 mètres, écrit le JIR.