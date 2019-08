[REVUE DE PRESSE] Dimanche 11 août

Le 11/08/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 397

"Les geeks prennent le pouvoir", c’est la une du Quotidien. Le festival Geekali bat son plein dans le chef-lieu, où ils sont des milliers de passionnés de jeux vidéo, de cosplay, ou de mangas à se balader dans les allées de la Nordev. Des adeptes toujours plus nombreux puisque l’événement accueille pour sa deuxième édition deux fois plus de visiteurs.



La méhari, cette petite voiture décapotable, est à la une du Journal de l’Île ce dimanche. Rencontre avec un collectionneur passionné qui propose ces drôles d’autos à la location, pour des balades cheveux au vent.

L’homme qui a blessé à la gorge son ex-compagne avec un cutter vendredi dernier, sera présenté au procureur ce matin, comme l’indique la presse écrite. Toujours en garde à vue, il aurait expliqué se trouver sur les lieux pour saluer la victime et faire des réparations sur sa voiture. Mais lorsqu’il aperçoit un homme sortir son appartement, l’homme de 49 ans n’hésite pas à se saisir de son cutter et à s’en prendre à la mère de ses enfants.Un motard a été flash à 174 km/h vendredi soir sur la quatre voies de Bras-Panon, limitée à 100. Les policiers ont immédiatement retiré le permis du pilote et ont confisqué sa moto. Il devra répondre de ses actes devant la justice prochainement. À Saint-Denis, les policiers du SIAAP ont également ciblé les véhicules modifiés sur le boulevard Léopold Rambaud, ou 25 contraventions ont été relevées.