[REVUE DE PRESSE] Dimanche 12 janvier

Le 12/01/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 241

La cuvée 2020 du vin de Cilaos est à la une du Quotidien ce dimanche alors que la saison des vendanges a débuté vendredi dernier dans le cirque. Du côté du Chai de Cilaos comme à la Confrérie du pied de raisin, la récolte est prometteuse.



À la une du Journal de l’Île, retrouvez votre horoscope pour l’année 2020 : amour, santé, travail, les adeptes de l’astrologie pourront découvrir ce que révèlent les astres signe par signe.





L’enquête sur l’accident entre un scooter et une voiture banalisée de la BAC a révélé que le jeune homme conduisait sous l’emprise de stupéfiants en plus de rouler sans casque sur un deux-roues volé. Une vidéo met également hors de cause les policiers, alors que la victime est toujours dans le coma à l’hôpital, comme l’explique la presse écrite. Suite à l’accident des violences urbaines avaient éclaté dans la même soirée du côté des Camélias à Saint-Denis.Une enquête a été ouverte suite à une collision en plein vol entre deux parapentes hier à Saint-Leu. Les deux parapentistes sont ensuite tombés près du stade des Colimaçons se blessant légèrement. Une touriste qui voyageait avec l’un d’eux s’est elle fracturé la jambe comme le relatent les deux journaux.