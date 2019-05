[REVUE DE PRESSE] Dimanche 12 mai 2019

Le 12/05/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 338

"Coupable inaction", titre le Quotidien en Une ce dimanche, et revient une nouvelle fois sur l'attaque mortelle de requin. Un élu saint-leusien, Christophe Mulquin, est en charge du dossier requin à la municipalité. Et la mission s'avère extrêmement délicate pour cet élu, ancré dans une municipalité où la majorité est plus que divisée sur le sujet.



Le JIR, quant à lui, nous parle de ces Réunionnais beaucoup moins friands à l'idée de partir en vacances à l'Île Maurice. On note 11% de baisse pour la destination vers l'île soeur, mais pourquoi? Les raisons sont multiples, tout d'abord un billet d'avion toujours trop cher. Les Réunionnais préfèrent désormais s'ouvrir sur l'Asie, d'autant que le "produit plage" n'est plus autant de qualité...

Environnement



Le Quotidien nous plonge au coeur de la 13e édition de la fête de la nature... de La Réunion et de ses espèces endémiques. Organisée par le Département, elle a débuté ce samedi et se prolongera jusqu'à mercredi. Au cours de ces cinq jours, près de 40 visites sont à découvrir.



Société



La 42e Foire de Bras-Panon a également ouvert ses portes ce samedi. Au-delà des musiques et des danses, cet événement est l'occasion pour les professionnels du monde agricole de dévoiler leurs ambitions pour l'année à venir. Près de 200 000 visiteurs sont attendus au cours de dix prochains jours. Le Quotidien nous plonge au coeur de la 13e édition de la fête de la nature... de La Réunion et de ses espèces endémiques. Organisée par le Département, elle a débuté ce samedi et se prolongera jusqu'à mercredi. Au cours de ces cinq jours, près de 40 visites sont à découvrir.La 42e Foire de Bras-Panon a également ouvert ses portes ce samedi. Au-delà des musiques et des danses, cet événement est l'occasion pour les professionnels du monde agricole de dévoiler leurs ambitions pour l'année à venir. Près de 200 000 visiteurs sont attendus au cours de dix prochains jours.