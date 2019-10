[REVUE DE PRESSE] Dimanche 13 octobre

Le 13/10/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 493

"Le secret des marmites malgaches", c’est la une du Quotidien ce dimanche, qui vous emmène à la découverte d’une fonderie d’Ambatolampy. Rencontre avec Fernand Andrianjaka, fabricant de marmites et autres objets en aluminium. L’artisan rencontre des difficultés à vendre ses marmites et ce bien avant l’arrêté préfectoral qui a récemment interdit leur importation à La Réunion. Selon lui, de plus en plus d’artisans se sont mis à fabriquer des marmites de mauvaise qualité, à base d’un aluminium impur, qui fait désormais fuir les clients.



Le Journal de l’Île revient sur le salon du livre Athéna qui se poursuit aujourd’hui sur le front de mer de Saint-Pierre. L’événement rencontre un vrai succès depuis l’ouverture et devrait enregistrer 20.000 entrées ce soir. Les livres sont loin d’avoir dit leur dernier mot face au numérique, et en particulier la littérature jeunesse : vendredi les libraires ont dû se réapprovisionner pour répondre à la demande.

Faits Divers

Alors que trois individus ont été condamnés à des peines de prison cette semaine suite au démantèlement d’un trafic de stupéfiant à Saint-Benoît, les gendarmes ont découvert un autre trafic dans la ville de l’est. Un Bénédictin de 25 ans et sa compagne ont notamment été interpellés ce vendredi, indique la presse écrite. Des cachets d’ecstasy, de l’argent liquide et une arme à feu ont été retrouvés à son domicile comme le relate le JIR. Le jeune homme a été placé en détention provisoire et sa compagne a été relâchée.



Les militants du mouvement Extinction Rébellion ont organisé un "die in" ce samedi devant deux banques de Saint-Leu, pour dénoncer le rôle des organismes financiers dans la crise écologique. Une trentaine de personnes se sont ainsi allongées à même le seul, mimant leur mort et celle de la planète comme le raconte le JIR.