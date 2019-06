[REVUE DE PRESSE] Dimanche 16 juin 2019

Le 16/06/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 452

C'est la fête des pères et pour l'occasion le JIR met la lumière sur ces fils et filles qui ont suivi les traces de leurs papas.



C'est notamment le cas de Nono. Ce jeune garçon a remporté Kid Créole l'an dernier en reprenant la chanson "Papa" du groupe de maloya Kiltir. Il fait du maloya, tout comme son papa.



Dans un tout autre registre, chez les Virapoullé aussi on suit les traces de son géniteur. Jean-Marie indique être tombé dans la politique depuis tout petit, avec son papa Jean-Paul, maire de Saint-André.



Découvrez d'autres pères et fils et leurs passions communes, comme la pêche, la cuisine ou encore le football.



Et on n'oublie pas de souhaiter une belle fête des pères à tous les papas de La Réunion!