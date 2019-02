[REVUE DE PRESSE] Dimanche 17 février

Le Quotidien nous emmène à la découverte de ces nouveaux chefs qui révolutionnent les saveurs peï. Jeunes et pour le moment peu connus, ils comptent bien s'imposer d'ici quelques années au coeur de la gastronomie réunionnaise. Ces chefs nouvelle génération ont pour la plupart appris leurs techniques en métropole, pour revenir sur leurs terres et redorer les mets de la cuisine locale.



Le JIR, quant à lui, pointe plutôt du doigt "les restaurants makotes". Chaque année, les autorités sanitaires ont quelques surprises. En effet, aucun diplôme n'est exigé pour ouvrir son propre restaurant. Cependant, au-delà de savoir cuisiner il faut également être capable de gérer son établissement en matière d'hygiène et de sécurité.

Hier une troupe de la province du Henan a posé les pieds à La Réunion. Parmi cette vingtaine d'artistes, on compte neuf moines du célèbre monastère Shaolin. Ils sont de passage sur l'île à l'occasion des festivités du Nouvel An Chinois. C'est la première fois que les Réunionnais auront la chance de découvrir les talents de kung-fu et autres lors d'un spectacle.



Hier, après une première tentative à Saint-Denis, les gilets jaunes ont défilé dans les rues du Sud de l'île. Bien que cette mobilisation soit placée sous le signe de la convergence des luttes, elle n'a pas rassemblé autant de manifestants. Cependant collectifs et syndicats ont vivement rejoint le cortège de cette vague jaune à Saint-Pierre.