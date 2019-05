[REVUE DE PRESSE] Dimanche 19 mai 2019

Le 19/05/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 220

Le Quotidien fait la part belle au festival Tempo, qui a sonné son clap de fin ce samedi soir. Cette 21e édition s'est terminée avec son traditionnel défile "Fèt Dann Somin". Aux alentours de 20h, percussions, majorettes ou encore danseuses se sont retrouvés ensemble dans les rues de Saint-Leu.



Bientôt la légalisation des sports de combat en cage? Après des années et des années de polémiques, considéré comme trop violent, une première annonce publique vers la reconnaissance du MMA en France a été annoncée par le Ministère des Sports au mois d'avril. La nouvelle ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a déclaré "la compétition au niveau national pourra être légalisée si des fédérations se proposent pour accueillir la branche MMA et si le mariage se fait bien entre les disciplines en question."

Depuis mercredi, des pêcheurs ont installé des filets à l'entrée du Port de Saint-Pierre. Chaque matin, ce sont des tonnes de pêches cavales et de sardines à l'eau qu'ils sortent de l'eau pour les vendre directement à la criée. Bien que ces prélèvements soient autorisés à cette période, ils réveillent la colère des pêcheurs à la gaulette, qui craignent un épuisement.Hier samedi, une vingtaine de personnes se sont rendus auprès de la célèbre croix du chemin des Anglais. Ensemble, ils ont montré leur désaccord quant à sa démolition. En effet, les autorités souhaitent retirer ce symbole religieux érigé illégalement en 2015 par Pierre Elizabeth, qui se situe sur une parcelle du Parc National.

Les petits commerçants se mettent au 'zéro déchets'. L'association Zéro déchet Réunion a tenté de convaincre les commerçants réunionnais à inciter à leurs clients à venir directement avec leur propre barquette. Pour le moment, à Saint-Pierre, une dizaine de commerçants ont répondu favorablement à l'opération "Mon commerçant zéro déchet". On les reconnait avec l'étiquette "Amèn out barket".Alors que la Foire de Bras Panon fermera ses portes ce dimanche soir, le nouveau champion a été élu ce samedi. Il s'agit de "Blackie, un massif bouc Boer de 125 kilos". Le concours caprin n'avait encore jamais réuni autant d'éleveurs et d'animaux que cette année.