[REVUE DE PRESSE] Dimanche 2 juin 2019

Le 02/06/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 418

A moins de 5 mois de la mythique Diagonale des Fous, le Quotidien révèle "les 10 commandements du Grand Raid" pour aider les coureurs à préparer au mieux leur course. Voici donc les règles d'or pour avoir toutes les clés en main pour être au top le jour J: on retrouve notamment "un plan, tu suivras", "de la réserve de sommeil tu feras", "ton alimentation, tu surveilleras", ou encore "ton mental, tu muscleras".



Le JIR s'impose ce dimanche avec la "saisie record" de drogue réalisée vendredi soir à Sainte-Rose. Les gendarmes de la section de recherches ont intercepté six personnes, deux Réunionnais et quatre Mauriciens, avec 142 kg de zamal à l'Anse des Cascades. La marchandise, d'une valeur de plus de 2 millions d'euros, devait prendre le chemin de l'île soeur. Le bateau n'a quant à lui pas pu être intercepté.

Société



Grand-Bassin a dit adieu à sa doyenne ce samedi. Plusieurs personnes ont tenu à assister à la cérémonie de la gramoune de 95 ans. Celle que l'on surnommait "Mémé Nativel" a souhaité être enterrée dans son village natal, où elle a ouvert le premier gîte de Grand-Bassin en 1973, L'Oasis.



Environnement



Le club subaquatique de Sainte-Rose (CSSR) a souhaité participer à sa manière à la semaine du développement durable. Les plongeurs ont nettoyé les déchets abandonnés par des plongeurs de la Marine. Ils ont ramassé près de 30 kg de plastiques. Mais cela fait plusieurs année que le club CSSR organise des opérations annuelles de nettoyage. Grand-Bassin a dit adieu à sa doyenne ce samedi. Plusieurs personnes ont tenu à assister à la cérémonie de la gramoune de 95 ans. Celle que l'on surnommait "Mémé Nativel" a souhaité être enterrée dans son village natal, où elle a ouvert le premier gîte de Grand-Bassin en 1973, L'Oasis.Le club subaquatique de Sainte-Rose (CSSR) a souhaité participer à sa manière à la semaine du développement durable. Les plongeurs ont nettoyé les déchets abandonnés par des plongeurs de la Marine. Ils ont ramassé près de 30 kg de plastiques. Mais cela fait plusieurs année que le club CSSR organise des opérations annuelles de nettoyage.