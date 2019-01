[REVUE DE PRESSE] Dimanche 20 janvier 2019

Les bières peï, aux saveurs artisanales, sont à l'honneur ce dimanche dans le Quotidien! "Sur 1400 microbrasseries recensées en France, 5 se trouvent désormais à La Réunion". Au-delà d'eux, des cavistes se spécialisent également dans la bière et des amateurs se mettent également au brassage. Alors la bière deviendra-t-elle plus populaire que le rhum à La Réunion?



Entre comédies, biopics, documentaires, films d’animation, le JIR fait le point sur les 100 films les plus attendus pour cette nouvelle année. Une chose est sûre: il y en aura pour tous les goûts. Il semble que le septième art ne connaisse pas la crise et que 2019 se passera une nouvelle fois dans les salles de cinéma.

Société



Les gilets jaunes se sont de nouveau réunis ce samedi à Saint-Paul, afin de mettre à plat les différentes idées au vue du futur conseil citoyen. Malgré de nombreux désaccords, les gilets jaunes semblent se mettre d'accord sur un point: c'est qu'ils ne veulent pas seulement participer mais décider et demandent donc un "conseil citoyen décisionnel réunionnais".



Environnement



Riverains, politiques et associations et s'unissent dans le but de sauver l'environnement de l'île. Ils se sont réunis ce samedi à Saint-Paul pour signer un manifeste, qui vise à lutter contre les carrières et la digue de la NRL.