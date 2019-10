[REVUE DE PRESSE] Dimanche 20 octobre 2019

Le 20/10/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 148

"Victoires sans frontières", nous annonce le Quotidien en Une ce dimanche. En effet, pour cette édition 2019 du Grand Raid, les coureurs étrangers sont à l'honneur. Comme le Corse Lambert Santelli et la Canadienne Anne Champagne qui ont remporté le Trail de Bourbon.



Le JIR, quant à lui, fait la part belle à la gagnante féminine de la Diagonale des Fous, l'Américaine Sabrina Stanley. "Une grande première". Elle a ainsi redoré l'image des coureurs américains, qui, jusqu'à présent n'étaient pas très à l'aise sur les sentiers réunionnais...

Malgré une légère frayeur, notre marmaille peï est sélectionné pour la finale de The Voice Kids. Il a repris avec brio "Redemption Song" de Bob Marley, une des chansons préférées de son père, qui l'a accompagné au bobre. Non choisi par son coach Soprano, notre petite star réunionnaise a finalement été repêché par Amel Bent.Le célèbre graffeur réunionnais Jace s'expose au Port jusqu'au 8 novembre prochain. En rentrant dans ce hangar, les visiteurs curieux seront plongés dans une ambiance "post Tchernobyl", une Ukraine où la vie semble s'être arrêtée en 1986. Un rêve d'enfant qu'il a pu réaliser il y a 5 mois, en visitant la zone d'exclusion de Tchernobyl.

Forces de l'ordre et élus se sont réunis sur le front de mer de Saint-Pierre, pour lutter ensemble contre l'insécurité, la délinquance. Depuis vendredi soir, police nationale et police municipale ont uni leur force pour inaugurer un nouveau dispositif avec la mairie de Saint-Pierre et faire régner le calme.Le cerf-volant était à l'honneur ce samedi sur le littoral de Saint-Pierre. La première édition de "Marmay en l'air", festival local du cerf-volant, a débuté ce samedi et a attiré des centaines de familles, à la pointe du Diable. Marmailles et parents se sont pris au jeu de la découverte et de l'initiation.