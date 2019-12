[REVUE DE PRESSE] Dimanche 22 décembre 2019

Le 22/12/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 377

Le Quotidien nous met déjà l'eau à la bouche pour Noël... Et le roi dans nos assiettes pour les fêtes n'est autre que le palmiste. Edvin Payet, producteur à Saint-Benoît, "vendra 4 ou 5 tonnes de choux pour le seul mois de décembre", ajoute le journal.



"Qui vide les colis?" se questionne le JIR. En effet, de nombreux métropolitains ont fait remonté à leurs proches réunionnais que leur colis reçu avait été abîmé, ouvert et surtout vidé de leur contenu. "Les sociétés de livraison se défendent et assurent que les colis étaient soit mal fermés, soit abîmés par les fruits qui suintent."

Société



Selon le vice-président de la FDSEA, Alix Mardé, "les éleveurs ont été traînés plus bas que terre", confie-t-il dans les colonnes du Quotidien. Selon lui, les médias ont surenchéri les problèmes de leucose sur l'île. Il accuse également la DAAF d'inaction par rapport aux multiples pannes des usines pour la canne à sucre.



Culture



Pour clôturer son one-man-show "Emmanuel", Manu Payet a voulu revenir sur son île, où il a réalisé ces trois derniers spectacles. Mais l'humoriste-acteur a plus d'un tour dans son sac. Le Réunionnais a présenté ce samedi soir l'avant-première de son film "Selfie" au Cinépalmes. Selon le vice-président de la FDSEA, Alix Mardé, "les éleveurs ont été traînés plus bas que terre", confie-t-il dans les colonnes du Quotidien. Selon lui, les médias ont surenchéri les problèmes de leucose sur l'île. Il accuse également la DAAF d'inaction par rapport aux multiples pannes des usines pour la canne à sucre.Pour clôturer son one-man-show "Emmanuel", Manu Payet a voulu revenir sur son île, où il a réalisé ces trois derniers spectacles. Mais l'humoriste-acteur a plus d'un tour dans son sac. Le Réunionnais a présenté ce samedi soir l'avant-première de son film "Selfie" au Cinépalmes.