[REVUE DE PRESSE] Dimanche 22 septembre 2019

Le 22/09/2019 | Par Zinfos974 | Lu 247

Pause musicale en ce dimanche. Le Journal de l’Ile s’arrête sur le genre musical du séga qui se renouvelle grâce à l’apport des nouvelles têtes d’affiche. « Le sega est enfin considéré comme une musique populaire et noble. Les jeunes générations renouvellent sans cesse le genre », explique le JIR qui y voit là un « retour en grâce ».



« Les gardiens du volcan » titre le Quotidien qui a recueilli les témoignages de quatre passionnés du Piton de la Fournaise. Chacun de ces incollables sur le volcan a droit à une page entière où il nous fait partager sa passion.

FAITS DIVERS



Il importunait et agressait sexuellement les étudiantes près du Crous du campus nord. Un jeune homme d’une vingtaine d’années a été interpellé par les policiers de Saint-Denis, relate le Jir. Son signalement avait été donné après la plainte de trois jeunes femmes qui avaient subi des agressions sexuelles, le jeune homme entreprenant de toucher leurs parties intimes. L’homme appréhendé présente des troubles mentaux et était en rupture de traitement lors de son interpellation.



L’alcool et ses ravages. Un homme habitant la Saline s’est jeté sur un compagnon de beuverie dans la nuit de vendredi à samedi. Il l'a atteint avec un couteau au niveau de la nuque. Son geste n’a, fort heureusement, pas eu de graves conséquences sur la santé de son dalon. Il devrait être présenté en comparution immédiate ce lundi devant le tribunal de Champ fleuri.



Vendredi soir à Saint-Pierre, évoque le Quotidien, un homme a frappé son ex à l’aide d’une barre de fer. Le nouveau compagnon de cette dernière s’est interposé mais a, lui aussi, été encore plus sérieusement blessé. Son pronostic vital n’est toutefois pas engagé. L’agresseur a été interpellé par les policiers de Saint-Pierre samedi matin.