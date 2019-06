[REVUE DE PRESSE] Dimanche 23 juin 2019

Le 23/06/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 510

Le graffeur réunionnais Jace est très connu pour ses petits personnages jaunes surnommés 'gouzous' qu'il a peints aux quatre coins de l'île, et désormais aux quatre coins du monde... Le Quotidien nous révèle ce matin que Jace a réalisé 26 grafs à Tchernobyl en hommage aux victimes de cette catastrophe naturelle.



Être motard à La Réunion est synonyme de "petites galères et grands bonheurs" , souligne le JIR en Une de son journal dominical. Avec ses routes sinueuses, notre île peut être un véritable terrain de jeu pour les passionnés de deux roues. Ils sont nombreux à confier avoir un sentiment de liberté et de ressentir un enchantement face aux paysages paradisiaques. Mais d'autres sont plus mitigés et déclarent qu'il faut également savoir piloter correctement sa moto et connaître sa mécanique.

Fait-divers



Bien qu'il n'aurait pas de rapport avec les précédentes affaires, un nouveau trafic de drogue entre La Réunion et la métropole a été démantelé ce samedi matin à Saint-Pierre. Après 9 mois d'enquêtes, les policiers et le RAID ont arrêté 4 suspects. "Le fournisseur présumé s'apprêtait à reprendre l'avion", précise le Quotidien.



Ecologie



