[REVUE DE PRESSE] Dimanche 25 août 2019

Le 25/08/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 329

La presse locale fait la part belle à notre nouvelle ambassadrice locale. Après plus de deux mois de préparation et deux heures de représentation, Morgane Lebon récupère la couronne à Morgane Soucramanien. La jeune Saint-Joséphoise de 20 ans a su se démarquer sur la scène du théâtre Champ Fleuri. Elle devient donc la nouvelle Miss Réunion 2019, devant ses deux dauphines Tatiana Télégone et Johanna Prugnières.

Politique



Roseline Lucas, 3e adjointe au Maire des Avirons, a annoncé officiellement sa candidature aux prochaines élections municipales des Avirons. Elle avait notamment à ses côtés comme premier soutien Michel Dennemont, ancien maire de la ville et devenu sénateur de La Réunion.



Sport



Les membres de l'association Les Handicapables de La Réunion s'apprête le 5 septembre prochain à entreprendre la route aux plus de 400 virages pour rejoindre Cilaos... en fauteuil roulant à assistance électrique. Pour ce faire, les derniers détails importants ont été réalisés ce samedi. Roseline Lucas, 3e adjointe au Maire des Avirons, a annoncé officiellement sa candidature aux prochaines élections municipales des Avirons. Elle avait notamment à ses côtés comme premier soutien Michel Dennemont, ancien maire de la ville et devenu sénateur de La Réunion.Les membres de l'association Les Handicapables de La Réunion s'apprête le 5 septembre prochain à entreprendre la route aux plus de 400 virages pour rejoindre Cilaos... en fauteuil roulant à assistance électrique. Pour ce faire, les derniers détails importants ont été réalisés ce samedi.