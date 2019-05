[REVUE DE PRESSE] Dimanche 26 mai 2019

Bon dimanche à toutes les mamans de La Réunion ! Voici en quelques lignes ce que vous pourrez lire ce matin dans vos deux grands journaux de la place. Le Journal de l’Ile dresse le portrait d’une super Woman, Marie Vivienne Léocadie qui, du haut de ses 99 ans, peut être fière de ses enfants et petits-enfants. Mais comme l’actualité est aussi européenne aujourd’hui, la Une laisse une bonne place à ces Réunionnais qui ont sauté la mer et se sont installés en Europe.



Le Quotidien met aussi à l’honneur les mamans aujourd’hui en proposant le portrait de Céline de Carbonnières. Mais ce sont les honneurs auxquels a eu droit un réalisateur réunionnais au festival de Cannes qui fait aussi la Une. « J’ai perdu mon corps » a été récompensé à Cannes avec le prix de la critique.



FAITS DIVERS



Une élève de Bras Panon invente un enlèvement pour changer de collège. L’adolescente pourrait faire l’objet d’une poursuite judiciaire. Elle a mobilisé des moyens conséquents d’investigation alors que son histoire n'était que pur mensonge. Vendredi après-midi, elle se rend en gendarmerie pour raconter qu’elle vient de subir un viol après être montée dans la voiture d’un inconnu sur le chemin entre son collège et son domicile. L’audition subie samedi matin finira par lui faire avouer la vérité. A lire dans votre Quotidien et JIR.