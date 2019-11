[REVUE DE PRESSE] Dimanche 3 novembre

Le 03/11/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 169

"Le spectre du terrorisme", chez le Quotidien, "'Allah Akbar' en plein commissariat" pour le JIR: la presse locale dédie sa Une à la scène de terrorisme qui s'est déroulée ce samedi après-midi au commissariat Malartic, à Saint-Denis.



Un homme de 20 ans s'est introduit dans l'hôtel de police, muni d'un couteau et l'a placé sous le cou d'une jeune fille de 16 ans. En réalisant ce geste, le jeune homme a crié "Allahu Akbar".



L'agresseur a été maîtrisé par les policiers et placé en garde à vue. Une enquête judiciaire pour apologie au terrorisme a été ouverte.

Alors que plus de 20 000 personnes sont attendues pour l'événement Odysséa, qui se déroulera le weekend prochain à l'Etang-Salé, déjà près de 3 000 participants sont venus chercher leurs dossards à la Nordev à Saint-Denis, ce samedi. Coureurs et marcheurs, parents et marmailles... ils sont tous unis pour la lutte contre le cancer.Ce samedi s'est tenue la journée mondiale pour le droit à mourir dans la dignité. De nombreux militants se sont réunis dans des grandes villes en métropole. Localement, bien qu'elle n'ait pas manifesté ce samedi, c'est l'association ADMD qui milite pour que chacun ait droit à une fin de vie digne. "La fin de vie n'est pas un sujet tabou", souligne le journal.