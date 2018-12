[REVUE DE PRESSE] Dimanche 30 décembre 2018

"Feu vert à la carrière". Le Quotidien consacre sa Une à l’autorisation préfectorale d’exploitation de la carrière de Bois Blanc. La SCPR peut préparer un chantier de 14,3 millions de tonnes de matériaux destinés au chantier de la NRL. "Un déni de démocratie" pour le collectif de défense du site et Touch pas nout roche, "une décision incompréhensible" pour le maire de St-Leu.

"Soulagement à la Région", note le JIR.



"Ils ont fait 2018" à la Une de ce dernier. Le JIR revient sur l’année écoulée à travers des personnalités qui l’ont marquée par "une pugnacité qui force l’admiration". Manu Payet élu Homme de l’Année.

Fabien Clain menace de nouveau dans un enregistrement diffusé sur une radio de l’Etat islamique. Le terroriste réunionnais qui a rejoint les rangs de Daesh en Syrie appelle à frapper la France et fait référence au mouvement des Gilets Jaunes, révèle le Quotidien.Le Quotidien a rencontré un enseignant-chercheur spécialiste des migrations. Pour Anthony Goreau-Ponceaud, "La Réunion est une porte d’entrée vers l’Europe".Les gendarmes de St-Paul sont tombés sur un arsenal jeudi au domicile d’un habitant de Bois de Nèfles. Excédé par les passages bruyants des scooters devant chez lui, il a sorti une arme et tiré en l’air. 7 armes à feu, deux grenades et plus de 1000 munitions ont été découvertes lors de la perquisition.