[REVUE DE PRESSE] Dimanche 4 août 2019

Le 04/08/2019 | Par N.P | Lu 265

Le Quotidien consacre son dossier du dimanche à la canne et ses produits dérivés. Les possibilités actuelles et à venir sont multiples. "Canne. Les nouveaux défis", à la Une du journal.



Le JIR revient sur le dramatique incendie qui s’est produit très tôt vendredi matin à la Confiance. Quatre personnes sont décédées. "Le sacrifice d’une maman", titre le journal. Véronique Samarapaty a eu le temps d’ouvrir une fenêtre pour faire sortir l’ainé de ses enfants. L’origine de l’incendie n’est toujours pas connu.

Un homme d’une quarantaine d’années a, hier, été mis en examen et écroué pour violences avec arme. Mercredi après-midi, le mis en cause aurait porté un coup de couteau à son voisin lors d’une bagarre sur fond d’alcool.Il ne voulait pas retrouver la liberté. Un homme d’origine comorienne, en situation irrégulière, a causé un esclandre hier à sa sortie du centre de détention du Port. Une patrouille de police a été appelée pour calmer l’ex-détenu. Une solution de logement a finalement été trouvée.La 5e édition du tournoi de football organisée par l’Association Sportive de La Rue-Saint-Louis s’est déroulée hier au stade de La Palmeraie à St-Paul. Des détenus, des gendarmes, des jeunes, des migrants sri-lankais et Casanova Agamemnon y ont participé, relatent vous deux journaux.