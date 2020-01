[REVUE DE PRESSE] Dimanche 5 janvier

Le 05/01/2020 | Par Zinfos 974 | Lu 358

"Historique", "La Réunion est fière de vous", peut-on lire en Une de notre presse locale ce dimanche matin. En effet, La Réunion peut être fière de ce record historique qu'a réalisé la JS Saint-Pierroise ce samedi. Les joueurs peï ont gagné contre Niort 2-1 et se qualifient ainsi pour les 16e de finale de la Coupe de France. C'est la première fois qu'une équipe réunionnaise atteint un tel niveau.

Alors que la procédure à l'encontre de la Cise Réunion a débuté il y a 3 ans, le distributeur d'eau sur la commune de Saint-André a été reconnue coupable ce samedi de ne pas avoir fourni une eau potable de qualité dans un logement. La Cise Réunion a alors été "condamnée à rembourser cinq ans d’eau en bouteilles à une famille et à fournir quotidiennement de l’eau potable au domicile du couple".Qui dit vacances et chaleur, dit milieux aquatiques. Bien que le soleil ne soit pas présent ces derniers jours, les Réunionnais sont nombreux à se rendre dans le seul parc de l'île Akoatys. Il a rouvert ses portes il y a peu, pour offrir des bassins et des jeux d'eau 100% sécurisés.