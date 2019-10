[REVUE DE PRESSE] Dimanche 6 octobre 2019

Le Quotidien nous présente "La Réunion dans les yeux de Timaoul". Egalement connu sous le nom de Jean-François Bègue, Timaoul est un personnage apprécié pour ses photographies. A travers ses clichés, il invite Réunionnais et visiteurs à plonger au coeur la flore, la faune, les traditions ou encore les multiples paysages de l'île.



Zoom sur le Grand Raid 2019, où "les stars se font rares", selon le JIR. Les coureurs internationaux ne seront effectivement pas très présents pour cette édition, une première. Mais La Réunion peut tout de même compter sur l'incontournable David Hauss, qui déclare avoir "rassemblé toutes ses idées et son énergie pour franchir la ligne avant le samedi".

Sous les manettes de "Liberté, égalité, paternité", un collectif composé des Associations Familiales Catholiques et de quelques organisations protestantes, près de 500 personnes sont descendues dans les rues de Saint-Denis ce samedi matin. Elles ont tenu à montrer leur désaccord avec l'adoption de la loi bioéthique qui entend proposer la PMA pour toutes les femmes.Présent dans cinq communes aux municipales de mars 2020, le mouvement "Croire et Oser", à l'initiative d'Alexandre Lai-Kane-Cheong et Frédéric Maillot, existe depuis 2013. Ils déclarent notamment que "l'aménagement du territoire et la question foncière seront 'la ligne directrice'".