[REVUE DE PRESSE] Jeudi 12 mars

Le 12/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 426

Après la découverte d'un premier cas avéré à La Réunion, le coronavirus est à la Une des deux journaux de presse écrite ce jeudi.



"On y est", titre le Quotidien. "32 cas suspects dans la nature", affiche le JIR.

Deux individus ont été interpellés et placés en garde à vue après l'agression de la candidate dionysienne Yvette Duchemann. La tête de liste écologiste avait été violemment agressé alors qu'elle participait à un collage d'affiches avec un membre de son équipe. Trois nouvelles personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête portant sur des soupçons de fraude électorale à Saint-Pierre lors des dernières européenne.

"Branle-bas de combat dans les compagnies aérienne", lit-on dans le Quotidien. "Confrontées à une baisse des réservations, les compagnies aériennes commencent à déployer des mesures d'économie. Air Austral et Corsair annoncent un gels des embauches. Le trafic recule de 10% au mois de mars et la baisse pourrait encore s'accentuer".



La reprise de l'épidémie de dengue est ciblée sur le Sud, et la ville de Saint-Louis est particulièrement concernée. Le risque de recontracter la dengue est avéré avec la circulation massive d'un autre sérotype que celui de l'an dernier.

Société



Le Costa Mediterranea est revenu à La Réunion ce mercredi, après avoir erré plusieurs jours en mer car refusé à Madagascar et aux Seychelles. Frustrant pour les passagers, dont un "porte-parole" réclame le remboursement total de la croisière.



"Saint-Pierre : comment sortir du coma circulatoire ?", questionne le JIR. "Comme n'importe quelle ville de près de plus de 80 000 habitants, la circulation dans le centre-ville et l'entrée dans le cœur de Saint-Pierre se posent en véritable problématique. Qu'envisagent les candidats pour fuidifer la circulation ? Eléments de réponse".