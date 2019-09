[REVUE DE PRESSE] Jeudi 12 septembre

Le 12/09/2019 | Par N.P | Lu 540

"Les fruits péi exclus des colis de Noël", affiche ce jeudi le Journal de l'Île. "Double contrôle sanitaire oblige, au départ et à l'arrivée de La Réunion, ce qui est irréalisable, la plupart des fruits péi ne répondront plus aux obligations européennes à partir du 14 décembre. Et faute de contrôle, plus de fruits dans les colis !"



"Rachat de Vindémia. Didier Robert pose ses conditions", titre de son côté le Quotidien. "Après avoir alerté le président de la République dans une tribune des élus, le président de Région avance quatre pistes susceptibles 'de rééquilibrer le commerce réunionnais'".