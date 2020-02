[REVUE DE PRESSE] Jeudi 13 février

Le 13/02/2020

"Sous la menace de l’amiante" , c’est la une du Quotidien qui revient sur les révélations du journal Libération : une majorité d’établissements scolaires contiendraient de l’amiante et La Réunion n’est pas épargnée. Enseignants et parents d’élèves demandent plus de transparence alors que les collectivités assurent que la situation est sous contrôle.



"Le fantôme du palais du Département" est lui à la une du Journal de l’Île. Nos confrères sont allé à la rencontre des agents de sécurité, qui disent entendre les pleurs d’une femme la nuit, sans jamais la voir. Plusieurs anciens vigiles témoignent également de faits surnaturels survenus durant la nuit.





Faits Divers



Nassimah Dindar à nouveau dans le collimateur du Parquet national financier en raison des nombreux revenus touchés entre 206 et 2017. C’est la Haute autorité pour la transparence de la vie publique qui a fait le signalement, estimant que la sénatrice et candidate aux municipales, a dépassé le montant légal de rémunération publique, et aurait dû reverser le trop perçu. L’enquête a été confiée aux gendarmes de la SR de La Réunion comme le révèle le JIR.



Un pompier de 60 ans a été mis en examen et placé en détention pour le viol d’une adolescente de 13 ans. Les faits ont été révélés alors que la jeune fille était justement prise en charge par des sapeurs-pompiers après un malaise dans l’enceinte de son collège au Tampon. Le suspect, un pompier du centre de secours du Tampon, et proche de la famille, a depuis reconnu des relations sexuelles, consenties selon lui, comme le relate le JIR.



