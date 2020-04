[REVUE DE PRESSE] Jeudi 16 avril 2020

Le 16/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 260

A la Une du JIR, l'explosion des demandes de colis alimentaires. Le Quotidien titre lui sur "Le début de la fin", avec la perspective d'un retour à l'école le 14 mai.

Faits divers



Le chauffeur-livreur qui avait mortellement renversé un homme à la Plaine -Saint-Paul en février dernier a été condamné hier à 5 ans de prison dont un an avec sursis. Le délit de fuite a été reconnu par la justice, malgré les dénégations de l'accusé, qui affirme ne s'être pas rendu compte qu'il avait renversé quelqu'un.



Un homme de 30 ans, souffrant de problèmes psychologiques et de diverses addictions a été condamné à un an de prison pour avoir, le 9 avril, blessé sa mère en lui jetant une marmite de riz dans le dos, lui provoquant un pneumothorax. Le prévenu avait déjà été entendu en août 2019 pour avoir menacé sa mère avec un couteau.