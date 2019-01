[REVUE DE PRESSE] Jeudi 17 janvier 2019

A la Une du Quotidien ce jeudi, Didier Robert sommé de rembourser ses salaires à la SPL des musées régionaux. Le JIR consacre sa première page aux "kaz citoyennes", nées du mouvement social des Gilets Jaunes.

Faits divers



Un SDF ayant pillé une maison dionysienne à plusieurs reprises en juillet et août dernier, y dérobant des objets luxueux, a été condamné hier à 2 ans de prison ferme. L'homme a reconnu les faits, il avait remarqué que la maison était inhabitée, et a volé ce qu'il pouvait revendre sous le manteau.



Le cambrioleur de la pizzeria de La Saline les Hauts est placé en détention provisoire depuis hier, mais dans sa chambre d'hôpital. Il a pris deux balles, et ses blessures nécessitent des soins. Les magistrats ses sont rendus à son chevet pour lui notifier sa mise en examen et sa mise en détention provisoire.



Société



Le mouvement des Gilets Jaunes prend une nouvelle forme sur l'île: des Kaz citoyennes fleurissent sur tout le territoire. Il s'agit de lieux d'échange, tenus 24/24H. Une revendication commune émerge, le Référendum d'Initiative Citoyenne.



L’Aéroport Roland Garros a accueilli 2 473 843 passagers en 2018, soit une progression de 7,9% par rapport à 2017. Le nombre de passagers locaux a augmenté de 7,5%.



